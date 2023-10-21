كم عدد سكان غزة 2023 وآخر تطورات الأوضاع بالقطاع

زاد السؤال عن عدد سكان قطاع غزة في ظل الأحداث الجارية منذ السابع من أكتوبر 2023 في ظل الغارات والعمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ويستهدف بها المدنيين في قطاع غزة.

كم عدد سكان قطاع غزة 2023

نعرض في التقرير التالي آخر الاحصائيات الصادرة عن عدد سكان قطاع غزة 2023 وأخر التطورات التي تشهدها الأحدث الجارية في القطاع.

عن المساحة الكلية التي يبلغها قطاع غزة فهي 360 كيلومترا مربعا؛ بحيث يبلغ طوله 41 كيلومترا وعرضه عشر كيلومترات في أكثر المناطق الضيقة.

وفق أخر تقرير صادر يقدر عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.2 مليون نسمة، يقيم 1.1 مليون شخص منهم في الشمال، ووفق تقارير صادرة من اليونيسيف فإن نصف سكان غزة من الأطفال تقريبًا حيث يعيش هناك ما يقرب من مليون طفل، وتبلغ نسبة سكان غزة الذين ممن هما تحت سن 24 عام ما يقدر بحوالي 65% من تعداد سكان القطاع.

وجاء في تقارير دولية أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية للحصول على الخدمات الأساسية والبقاء على قيد الحياة.

وفي بيانات صادرة من الأمم المتحدة توضح أن 75% من سكان قطاع غزة أي 1.7 مليون شخص مسجلين كلاجئين لدى المنظمة الدولية.

عدد ضحايا قطاع غزة حتى الان

في أخر تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، قال إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهد 4137 مواطنا وأصيب 13162 آخرين بجراح مختلفة، و 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.

وذكر في تصريحاته أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 521 عائلة راح ضحيتها 3109 شهيدا ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض.

وتابع: "تلقينا 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا".