الآلاف من أهالي بني سويف يرددون هتافات فلسطين وسيناء عربية (فيديو)

ردد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، اليوم الجمعة،عدد من الهتافات أثناء مشاركتهم فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بميدان الزراعيين بوسط مدينة بني سويف ومنها فلسطين وسيناء عربية رافعين أعلام مصر وفلسطين، واعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونظم الآلاف من أهالي المحافظة مسيرة تضامنية حاشدة خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز حتى ميدان الزراعيين يحملون الافتتات والأعلام.

وأدى أهالي محافظة بني سويف، صلاة الغائب على أرواح على شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وذلك داخل 5 مساجد بالمحافظة عقب صلاة الجمعة.

حيث أدى المواطنون صلاة الغائب بمساجد السيدة حورية، وعمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والشيخ أبو الخير إهناسيا، والنصر بمدينة ببا، والشيخ شمردل الفشن.

