الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطفال بني سويف يشاركون فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

الأطفال فى بني سويف
الأطفال فى بني سويف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

شارك أطفال بني سويف، اليوم الجمعة، فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، بميدان الزراعيين، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى، وتأييد الدولة المصرية فى اتخاذ أي قرارات من شأنها حماية الأمن القومي المصري.

الأطفال يحملون الصور

وحمل الأطفال وذووهم عددا من الصور عليها بعض الشعارات "فلسطين قضيتنا، فلسطين عربية، كل أخ عربي أخونا" وبعض صور لقصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، صلاة الغائب على أرواح  شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وذلك داخل 5 مساجد بالمحافظة عقب صلاة الجمعة.

حيث أدى المواطنون صلاة الغائب بمساجد السيدة حورية، وعمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والشيخ أبو الخير إهناسيا، والنصر بمدينة ببا، والشيخ شمردل الفشن
 

الفيديو:

بني سويف فلسطين غزة الزراعيين صلاة الغائب

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