الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف السفير أبوزيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"، :"الترويج لسيناريو التهجير.. وتحميل مصر مسئولية غلق معبر رفح رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.. واليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة.. المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم".

استهداف مصر قطاع غزة معبر رفح إسرائيل مصر الخارجية

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