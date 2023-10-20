متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف السفير أبوزيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"، :"الترويج لسيناريو التهجير.. وتحميل مصر مسئولية غلق معبر رفح رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.. واليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة.. المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم".