الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

جائحة
جائحة

توقع مدير منظمة الصحة العالمية، أن العالم سيواجه جائحات جديدة في المستقبل، ودعا البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير دون ذعر أو إهمال، ويجري عدد من الاتفاقات الجديدة بشأن الوقاية من الأوبئة.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الجائحة الخطيرة التي سوف يواجهها العالم.

https://youtu.be/6Dg-edHkpb4?si=Z1tpLOFvLQidDOfx

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"تاج الدين" يكشف مستجدات كورونا ويشيد بالدعم السياسى لقطاع الصحة

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التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة الموسمية " ندوة بميناء القاهرة الجوى

جائحة كورونا 

شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، خلال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية، وفد برلماني مصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، وألقى كلمة بشأن موضوع " كيف تغيرت البرلمانات نتيجة الجائحة".

سبل تطوير العمل البرلماني

وأكد مناع أن جائحة كورونا قد تسببت في آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وضعت العالم بأسره أمام ظرف استثنائي، حيث وجهت الجائحة ضربات قاسية ومؤلمة للقطاعات وفي مقدمتها العمل البرلماني وهو ما طرح تساؤلًا بشأن سبل تطوير العمل البرلماني ليكون مؤهلًا للتكيف مع الأزمات العالمية مثل تفشي الأوبئة”.

واستعرض المستشار أحمد مناع، تجربة مجلس النواب المصري في التكيف مع جائحة كورونا والتي كفلت استمرارية الانعقاد البرلماني للمجلس أثناء الجائحة عبر تحقيق معادلة دقيقة تكفل الموازنة بين الحفاظ على صحة أعضاء وموظفي مجلس النواب من ناحية واستمرارية العمل البرلماني والتشريعي من ناحية أخرى، فضلًا عن تجربة مجلس النواب في التحول البرلماني الرقمي والتي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على انتظام العمل البرلماني المصري.

تعزيز التعاون

ودعا إلى تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية لمجابهة الأزمات العالمية المُلحة والمزمنة وضرورة التفكير في أطر وأدوات برلمانية جديدة تحول دون تأثر عمل البرلمانات بأي أزمة عارضة لضمان استمرارية العمل البرلماني.

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