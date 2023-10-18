الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد سكان إيران 2023 وموقفها لوقف اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة

ايران
ايران

عدد سكان إيران 2023 سؤال تصدر مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ازدادت عمليات البحث عبر موقع “جوجل” مؤخرًا بكثرة لمعرفة عدد سكان إيران 2023 خصوصًا بعد مشاركة ايران الأيام الماضية بأحداث القضية الفلسطينية ومطالبتها بوقف اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة.

عدد سكان إيران 2023

وتزامنًا مع تصدر عدد سكان إيران 2023 التريند، يرصد لكم موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل مطالبة ايران وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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وزير خارجية إيران يحذر إسرائيل من أعمال استباقية للمقاومة الفلسطينية

يقدّر عدد سكان ايران 2023 بنحو 89،292،171 نسمة وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان إيران، وتبلغ نسبة سكان ايران 1.11% من إجمالي سكان العالم، ونتيجة لذلك تحتل ايران المرتبة 18 في قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان.

وتبلغ الكثافة السكانية في ايران 2023 قرابة 52 نسمة لكل كيلومتر مربع، وإجمالي مساحة إيران هي 1،648،000 كيلومتر مربع، ومتوسط ​​العمر في إيران 77.33 سنة، معدل وفيات حديثي الولادة في إيران 2023 وقرابة 10.5 لكل 1000 مولود حي.

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إيران تطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة

ألمحت إيران إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، وأنها لن "تبقى مشاهدة" على الوضع الراهن الذي يزداد فيه عدد الشهداء من الأطفال والنساء بالقطاع.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حديث تلفزيوني: "إن اتساع جبهات الحرب وارد إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة".

وأعرب الوزير الإيراني في الوقت ذاته عن أمله في أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب، وإلا "فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة"، وفق قوله.

والجدير بالذكر، عقب الأحداث الأخيرة لحل الأزمة الفلسطينية بعد هجوم الاحتلال، بعثت إيران رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها لا تريد مزيدًا من التصعيد في غزة، وأنه سيتعين عليها التدخل إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، نقلًا عن مصادر دبلوماسية.

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