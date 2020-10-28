حاكم نيويورك يسعى لإبعاد 95% من سكان أمريكا عن ولايته بسبب كورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الثلاثاء، أن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، يسعى لإبقاء 95% من سكان الولايات المتحدة خارج ولايته، مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء البلاد.وقالت بلومبرج إن كومو، حاكم ولاية كاليفورنيا، قال:"الأكثر سكانا في الولايات المتحدة إلى قائمة تضم 39 ولاية يتعين على سكانها الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما إذا زاروا نيويورك.في غضون ذلك، تنضم ولاية ماساتشوستس إلى ثلاث ولايات مجاورة أخرى مؤهلة تقنيا للحجر الصحي.وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء إجمالي ثمانية ملايين و773 ألفا و407 إصابات بفيروس كورونا، إلى جانب 226 ألفا و604 وفيات، حسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.