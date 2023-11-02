كم عدد سكان إسرائيل 2023.. مفاجأة صادمة فى الأرقام

ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن آخر إحصائية لعدد سكان إسرائيل 2023 عبر محرك البحث (جوجل)، وذلك بالتزامن مع الأحداث الراهنة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

"الدستور" تُجيب في هذا التقرير عن تساؤلات الكثيرين حول كم عدد سكان إسرائيل 2023، وتستعرض إحصائية عدد سكان الإسرائيليين لهذا العام.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل الحالي 9.220.764 نسمة اعتبارًا من يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، استنادًا إلى تقرير Worldometer لأحدث بيانات الأمم المتحدة.

كم عدد سكان إسرائيل 2023

فيما يلي معدلات نمو السكان في إسرائيل خلال 2023:

- يقدر عدد سكان إسرائيل 2023 بـ9.174.520 نسمة في منتصف العام.

- يعادل عدد سكان إسرائيل 0.11% من إجمالي سكان العالم.

- تحتل إسرائيل المرتبة 98 في قائمة الدول (والتبعيات) حسب عدد السكان.

- تبلغ الكثافة السكانية في إسرائيل 424 نسمة لكل كيلومتر مربع (1098 نسمة لكل ميل 2).

- تبلغ المساحة الإجمالية للأرض 21،640 كيلومتر مربع (8،355 ميل مربع).

- 92.1 % من السكان حضريون (8،445،858 نسمة في 2023).

- متوسط ​​العمر في إسرائيل هو 29.1 سنة.

عدد سكان إسرائيل في 2023 مقارنة بعام 2022

اعتبارًا من 1 يناير 2023، قُدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.023.174 نسمة ويمثل ذلك زيادة بنسبة 1.66% (147.513 نسمة)، مقارنة بعدد السكان البالغ 8.875.661 نسمة في العام السابق.

وفي 2022 كانت الزيادة الطبيعية إيجابية، حيث تجاوز عدد المواليد عدد الوفيات بـ143.076. بسبب الهجرة الخارجية، زاد عدد السكان بمقدار 4438.

وبلغت نسبة الجنس من إجمالي السكان 0.975 (975 ذكر لكل 1000 أنثى) وهى أقل من النسبة العالمية بين الجنسين بلغت نسبة الجنس العالمية في العالم نحو 1016 ذكرًا، مقابل 1000 أنثى اعتبارًا من عام 2022.

فيما يلي الأرقام الرئيسية لعدد سكان إسرائيل في عام 2022:

190.560 ولادة حية

47485 حالة وفاة

الزيادة الطبيعية: 143.076 نسمة

صافي الهجرة: 4.438 شخص

4.454.178 ذكرًا حتى 31 ديسمبر 2022

4.568.996 أنثى حتى 31 ديسمبر 2022

حصار شامل

وبدأت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة بعد أن نفذت حركة حماس صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية مع تضاؤل ​​الموارد منذ ذلك الحين.