الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم عدد سكان إسرائيل 2023.. مفاجأة صادمة فى الأرقام

سكان إسرائيل
سكان إسرائيل

ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن آخر إحصائية لعدد سكان إسرائيل 2023 عبر محرك البحث (جوجل)، وذلك بالتزامن مع الأحداث الراهنة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 "الدستور" تُجيب في هذا التقرير عن تساؤلات الكثيرين حول كم عدد سكان إسرائيل 2023، وتستعرض إحصائية عدد سكان الإسرائيليين لهذا العام.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل الحالي 9.220.764 نسمة اعتبارًا من يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، استنادًا إلى تقرير Worldometer لأحدث بيانات الأمم المتحدة.

كم عدد سكان إسرائيل 2023

فيما يلي معدلات نمو السكان في إسرائيل خلال 2023:

- يقدر عدد سكان إسرائيل 2023 بـ9.174.520 نسمة في منتصف العام.

- يعادل عدد سكان إسرائيل 0.11% من إجمالي سكان العالم.

- تحتل إسرائيل المرتبة 98 في قائمة الدول (والتبعيات) حسب عدد السكان.

- تبلغ الكثافة السكانية في إسرائيل 424 نسمة لكل كيلومتر مربع (1098 نسمة لكل ميل 2).

- تبلغ المساحة الإجمالية للأرض 21،640 كيلومتر مربع (8،355 ميل مربع).

- 92.1 % من السكان حضريون (8،445،858 نسمة في 2023).

- متوسط ​​العمر في إسرائيل هو 29.1 سنة.

مجزرة جباليا.. جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلى تتصدر "إكس"

انتفاضات أوروبية وعربية.. مسيرات حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة

عدد سكان إسرائيل في 2023 مقارنة بعام 2022

اعتبارًا من 1 يناير 2023، قُدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.023.174 نسمة ويمثل ذلك زيادة بنسبة 1.66% (147.513 نسمة)، مقارنة بعدد السكان البالغ 8.875.661 نسمة في العام السابق. 

وفي 2022 كانت الزيادة الطبيعية إيجابية، حيث تجاوز عدد المواليد عدد الوفيات بـ143.076. بسبب الهجرة الخارجية، زاد عدد السكان بمقدار 4438.

وبلغت نسبة الجنس من إجمالي السكان 0.975 (975 ذكر لكل 1000 أنثى) وهى أقل من النسبة العالمية بين الجنسين بلغت نسبة الجنس العالمية في العالم نحو 1016 ذكرًا، مقابل 1000 أنثى اعتبارًا من عام 2022.

فيما يلي الأرقام الرئيسية لعدد سكان إسرائيل في عام 2022:

190.560 ولادة حية

47485 حالة وفاة

الزيادة الطبيعية: 143.076 نسمة

صافي الهجرة: 4.438 شخص

4.454.178 ذكرًا حتى 31 ديسمبر 2022

4.568.996 أنثى حتى 31 ديسمبر 2022

حصار شامل

وبدأت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة بعد أن نفذت حركة حماس صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية مع تضاؤل ​​الموارد منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضاً

نقيب الصحفيين: نخاطب المؤسسات الدولية لمحاسبة مرتكبى مجازر قطاع غزة

كم عدد سكان إسرائيل 2023 كم عدد سكان إسرائيل عدد سكان إسرائيل 2023 عدد سكان إسرائيل سكان إسرائيل 2023 سكان إسرائيل

مواد متعلقة

مجزرة جباليا.. جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلى تتصدر "إكس"

انتفاضات أوروبية وعربية.. مسيرات حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

كم عدد سكان إسرائيل 2023.. مفاجأة صادمة فى الأرقام

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى