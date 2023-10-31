انتفاضات أوروبية وعربية.. مسيرات حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة

نظم محتجون مسيرات مناهضة لإسرائيل في أنحاء الشرق الأوسط ودول أوروبا، الأيام الماضية، وهتفوا بأن تصرفات إسرائيل هي إبادة جماعية وليست حربًا، وتحول بعضها إلى العنف للتعبير عن غضبهم من انفجار أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين بقطاع غزة.

في لبنان، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين الذين كانوا يلقون مقذوفات مع تحول احتجاج بالقرب من السفارة الأمريكية شمال بيروت إلى أعمال عنف، حسبما أظهرت لقطات بثتها قناة الجديد اللبنانية.

وفي أنحاء إيران، جرت مسيرات برعاية الدولة، الداعمة للقضية الفلسطينية، وحمل المتظاهرين لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في خطاب متلفز: "كل قطرة دماء من الفلسطينيين تقتل في هذه الحرب تقرب النظام الصهيوني (إسرائيل) من السقوط".

المئات من نشطاء السلام اليهود يطالبون بوقف النار

ولم تقتصر المظاهرات على العالم الإسلامي أو الشرق الأوسط، بل احتشد المئات من نشطاء السلام اليهود في واشنطن، مطالبين إدارة بايدن والكونجرس بالضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وملأ نحو 200 متظاهر، الأربعاء الماضي، كثيرون منهم من جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، القاعة المستديرة لمبنى كانون هاوس الإداري بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي، وهم يهتفون "العالم يراقب"، وكانوا يرتدون قمصانًا سوداء كتب عليها رسالتان "اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا".

المتظاهرون رفضوا الامتثال لأوامر التفرق في أمريكا

وقالت شرطة الكابيتول الأمريكية، إن ضباطها بدأوا في اعتقال المتظاهرين الذين رفضوا الامتثال لأوامر التفرق، وقام حوالي 500 متظاهر آخر بإغلاق شارع الاستقلال بالخارج.

وفي عمان، صدت شرطة مكافحة الشغب آلاف المتظاهرين الأردنيين الذين كانوا يخططون لتنظيم مسيرة نحو السفارة الإسرائيلية شديدة التحصين، وقالت الشرطة إن عددًا من أفراد الشرطة أصيبوا في اشتباكات مع محتجين أحرقوا ممتلكات بالقرب من السفارة.

وهتف المتظاهرون في العاصمة الأردنية بعد صلاة الظهر "لا سفارة صهيونية على الأرض العربية".

وفي تونس، أحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأمريكية وطالبوا بطرد السفيرين الأمريكي والفرنسي لما وصفوه بدعمهم غير المشروط لإسرائيل.

وردد المتظاهرون شعارات مساندة لفلسطين، منها "انتقام.. انتقام.. يا حماس اقصف تل أبيب".

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، تجمع آلاف الأشخاص للاحتجاج، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفوا "الموت لأمريكا".

وتزايدت المخاوف الأمنية في معظم أنحاء أوروبا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع.

حصار شامل على قطاع غزة

وبدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على غزة بعد أن نفذت حركة حماس بقطاع غزة صباح السبت 7 أكتوبر هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء والغاز.