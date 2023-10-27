مطالب لـ"إيلون ماسك" بفتح "Starlink" فى غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت

تصدر هاشتاج "Starlink" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا)، تزامنًا مع انقطاع الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة نتيجة القصف المكثّف الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع المحاصر منذُ ساعات.

وطالب مستخدمو "إكس" إيلون ماسك، بفتح "Starlink" وهي كوكبة من الأقمار الصناعية المصنوعة بواسطة شركة سبيس إكس لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت لقطاع غزة.

كما تصدرت مشاهد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداول المستخدمون صورًا وفيديوهات توثّق لحظة الانفجارات المكثّفة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل عن إطلاق عملية اجتياح بري موسعة لقطاع غزة، في ظل تحذيرات أمنية من انهيار الخدمات العامة المتبقية بسبب نقص الوقود والغذاء.

ويزيد الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية في غزة، كما تعمل قواته البرية على "توسيع نشاطها" في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن قواته البرية تكثف عملياتها في قطاع غز، حيث شنت قواتها الجوية قصفًا مكثفًا أدى إلى تدمير أنظمة الاتصالات في القطاع.

وهددت القيادة الإسرائيلية بشن غزو بري على غزة لتدمير المقاومة الفلسطينية منذ أن نفذت هجومًا مباغتًا على الدولة الإسرائيلية في وقت سابق السابع من أكتوبر الجاري.

وخلال الليلتين الماضيتين، نفذت القوات البرية الإسرائيلية عمليات توغل محدودة في غزة، وقال الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنهم يكثفون أنشطتهم بشكل أكبر.

وقالت شركة بالتل الفلسطينية للاتصالات إن القصف الإسرائيلي مساء الجمعة دمر جميع الاتصالات المتبقية بين غزة والعالم الخارجي.

وأضافت أن ذلك أدى إلى انقطاع خدمة الاتصالات بشكل كامل في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بغرفة عملياته في غزة، وإنه "يشعر بقلق بالغ إزاء قدرة فرقنا على مواصلة تقديم خدماتها الطبية الطارئة".