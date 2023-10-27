السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مطالب لـ"إيلون ماسك" بفتح "Starlink" فى غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت

غزة
غزة

تصدر هاشتاج "Starlink" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا)، تزامنًا مع انقطاع الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة نتيجة القصف المكثّف الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع المحاصر منذُ ساعات.

وطالب مستخدمو "إكس" إيلون ماسك، بفتح "Starlink" وهي كوكبة من الأقمار الصناعية المصنوعة بواسطة شركة سبيس إكس لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت لقطاع غزة.

كما تصدرت مشاهد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداول المستخدمون صورًا وفيديوهات توثّق لحظة الانفجارات المكثّفة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل عن إطلاق عملية اجتياح بري موسعة لقطاع غزة، في ظل تحذيرات أمنية من انهيار الخدمات العامة المتبقية بسبب نقص الوقود والغذاء.

الشعب والجيش وراء الرئيس.. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد حادث نويبع

انقطاع الاتصالات وقصف مكثف.. هل بدأ الاحتلال اجتياحه البرى لقطاع غزة؟

ويزيد الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية في غزة، كما تعمل قواته البرية على "توسيع نشاطها" في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن قواته البرية تكثف عملياتها في قطاع غز، حيث شنت قواتها الجوية قصفًا مكثفًا أدى إلى تدمير أنظمة الاتصالات في القطاع.

وهددت القيادة الإسرائيلية بشن غزو بري على غزة لتدمير المقاومة الفلسطينية منذ أن نفذت هجومًا مباغتًا على الدولة الإسرائيلية في وقت سابق السابع من أكتوبر الجاري.

وخلال الليلتين الماضيتين، نفذت القوات البرية الإسرائيلية عمليات توغل محدودة في غزة، وقال الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنهم يكثفون أنشطتهم بشكل أكبر.

وقالت شركة بالتل الفلسطينية للاتصالات إن القصف الإسرائيلي مساء الجمعة دمر جميع الاتصالات المتبقية بين غزة والعالم الخارجي.

وأضافت أن ذلك أدى إلى انقطاع خدمة الاتصالات بشكل كامل في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بغرفة عملياته في غزة، وإنه "يشعر بقلق بالغ إزاء قدرة فرقنا على مواصلة تقديم خدماتها الطبية الطارئة".

غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة القصف الإسرائيلى إسرائيل الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

الشعب والجيش وراء الرئيس.. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد حادث نويبع

انقطاع الاتصالات وقصف مكثف.. هل بدأ الاحتلال اجتياحه البرى لقطاع غزة؟

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيلا

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة