الشعب والجيش وراء الرئيس.. هاشتاج يتصدر "إكس" بعد حادث نويبع

أطلق المصريون عبر منصة التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا) هاشتاج "الشعب والجيش وراء الرئيس"، الذي لا يزال متصدرًا حتى الآن، دعمًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوة الجيش المصري وجنودة.

وتأتي الحملة الجماعية التي أطلقها كثيرون عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تزامنًا مع سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا، وفقًا لما أكده المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة.

وأكد المتحدث العسكري في بيان رسمي، أنَّ الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لـ 6 أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، مُشيرًا إلى أنَّ الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

وتصدر هاشتاج "الشعب والجيش وراء الرئيس"، في الوقت الحالي، منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة ومحركات البحث على الإنترنت، بعد ساعات قليلة من من سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وشهد هاشتاج (#الشعب_والجيش_وراء_الرئيس) فاعلًا واسعًا عبر منصة التدوينات القصيرة "إكس"، وتنوعت تعليقات المستخدمين. إذ قال أحدهم: «لنا حق الرد في الوقت المناسب، جند مصر هم خير أجناد الأرض؛ لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى الوصية النبوية بأهلها؛ لأن لهم ذمة ورحمًا وصهرًا، وكلُّها معانٍ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم».

وجاءت بعض تغريدات المصريين عبر منصة "إكس" كالتالي:

من ناحية أخرى، أكد المصريون على دور مصر وتصريحات الرئيس السيسي التي تصدّ المخططات الإرهابية وتُطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية فورا.

وأشاد المواطنين بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسعاه للوصول إلى حلول قاطعة تنهي هذه الانتهاكات التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة مستهدفة المدنيين والأبرياء.