مجزرة جباليا.. جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصدر "إكس"

تصدّر هاشتاج "مجزرة جباليا" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بعد ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا، بعد ساعات قليلة من المجزرة التي وقعت أمس الأول وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، أنَّ طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا (#مجزرة_جباليا)، تنديدًا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، والإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وعجّت منصات التواصل الاجتماعي بالمشاهد المأساوية التي وقعت في في مخيم جباليا، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مئات الأرواح الأبرياء، أطفالًا ونساءً وشيوخًا.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" استقبال مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، 10 مصابين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في مصر.

وصل صباح اليوم،81 مصابًا كدفعة أولى من المصابين من قطاع غزة، ومن المقرر أن تستقبل مصر دفعات أخرى من المصابين خلال الأيام المقبلة.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

من جه أخرى أشاد المصريون بالجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين بإرسال المساعدات الإنسانية، في في أعقاب الحرب التي تشنّها إسرائيل في الوقت الحالي على القطاع بأكمله، فضلًا عن مخاطبة دول العالم باتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

غزة تحت الحصار

وبدأت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة بعد أن نفذت حركة حماس صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية ومع تضاؤل ​​الموارد منذ ذلك الحين.