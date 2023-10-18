"مصر السيسي تنتصر" يتصدر منصة "إكس" بعد تصريحات الرئيس.. ونشطاء: لا مساس بأرضنا

أطلق المغردون عبر منصة "X" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" هاشتاج "مصر السيسي تنتصر"، الذي لا يزال متصدر حتى الآن دعمًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، البارز في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتقديم مصر كافة المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع ما يتعرّضون إليه من دمار في الوقت الراهن نتيجة اندلاع الحرب التي شنّتها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائاته المتعددة والاتصالات التي أجراها مع رؤساء وزعماء الدول، والذي أكد خلالها أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مُطالبًا بتدخل الأطراف لتهدئة الأوضاع في غزة ورفض التهجير لشعبها بالقوة من قبل الكيان الصهيوني.

وتصدر هاشتاج # مصر_السيسي_تنتصر، قائمة البحث والأكثر تداولًا بين المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس".

وتنوّعت تعليقات المتابعين عبر حساباتهم الشخصية على “إكس”، والتي دعمت جميعها موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكدت أنَّه لا تهاون في المساس بأرض مصر ولا تضييع حقوق الشعب الفلسطيني والتعامل مع الدولة الشقيقة كجزء من أمن مصر القومي.

طوفان الأقصى

ونفذت حركة حماس بقطاع غزة صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

وتواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها للأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

مساعدات مصرية للأشقاء

وعلى الجانب الإنساني، تستمر مصر في تقديم مساعدات مصرية، منها قافلة تضم 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، وأكثر من 50 ألف قطعة ملابس وحوالى 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية.