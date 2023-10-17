الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوجاع غزة: ارتفاع عدد الضحايا لـ3 آلاف شهيد و12500 مصاب

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء إن عدد الشهداء ارتفع إلى نحو 3.000 شخص في قطاع غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر الجاري، فيما وصلت الإصابات إلى 12500 شخص.

فيما قال مسئولو الصحة بغزة إن مستشفى الأورام الوحيد في الأراضي الفلسطينية سيغلق أبوابه خلال 48 ساعة على أبعد تقدير.

وقال بيان صادر عن الدكتور صبحي سكيك، المدير العام لمستشفى الصداقة التركية إن نقص الوقود يؤثر على قدرة المنشأة على تقديم الرعاية لمرضى السرطان، بحسب صحيفة الجارديان.

وقال البيان إن المستشفى سيوقف "أجزاء كبيرة من خدماته" وسيتم إغلاق الجزء المتبقي "خلال 48 ساعة على أقصى تقدير"، ما يترك جميع مرضى السرطان في غزة دون رعاية صحية حرجة، فيما قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة الثلاثاء إن مستشفيات غزة دخلت مرحلة الانهيار الفعلي.

رئيس المخابرات الإسرائيلية يعترف بإخفاقاته

على صعيد آخر، قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية إنه يتحمل مسئولية الإخفاقات الاستخباراتية التي دفعت حركة حماس إلى تنفيذ هجومها المفاجئ الأسبوع الماضي.

وكتب الميجور جنرال أهارون حاليفا في رسالة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية "فشلت مديرية المخابرات العسكرية، تحت قيادتي في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس".

وتابع "فشلنا في مهمتنا الأهم، وأنا كرئيس لمديرية المخابرات العسكرية أتحمل المسئولية الكاملة عن الفشل ما يجب التحقيق فيه، سنقوم بالتحقيق فيه بطريقة أعمق وأكثر إثارة للمشاعر واستخلاص النتائج".

هاليفا هو أحدث مسئول دفاعي إسرائيلي يعلن علنًا عن ​​​​أنه يتحمل المسئولية عن هجوم حماس، بعد أن أدلى رئيس جهاز الأمن العام الشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة أكتوبر هجمات السابع مستشفي الأورام الأراضي الفلسطينية الدكتور صبحي سكيك

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