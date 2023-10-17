الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطنى": ألف طن مساعدات عاجلة جاهزة لدعم أهالينا فى غزة

غزة
غزة

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن الجهود المبذولة لمساعدة أشقائنا في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت “طلعت” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، عبر فضائية "الحياة"، إن القضية الفلسطينية قضية تاريخية والمصريون يتعاملون معها على أنها قضيتهم.

وأضافت أن “السوشيال ميديا” فى الوقت الحالى ينقل ما يحدث فى فلسطين على الهواء، والاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب داخل القطاع على مدار العشرة أيام الماضية.

وأشارت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه تم تجهيز 106 شاحنات محملة بأكثر من ألف طن مواد غذائية جافة وسهلة التناول وأغطية الشتوية وخيم وأدوات طبية وأدوية وأجهزة قياس الضغط والسكر.

وتابعت:"قدمنا ألف طن من المواد الغذائية الجافة والأغطية الشتوية والأدوية والمستلزمات الطبية".

الحياة اليوم غزة

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