الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الرئيس السيسي عن نصر أكتوبر: مصر لم تنتصر فقط بل قفزت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إنك لو عشت وذقت الحالة من عام 1967 إلى 1973 ستعرف أن مصر لم تنتصر فقط، بل قفزت، موضحًا أن هناك طرفين متساويين في القدرة والقوة ومن ضمنها القوة المعنوية.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، اليوم الأربعاء: :عندما تكون قوة مصر منهزمة بعد 67 ويكون هناك تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري، فالكلام الذي كان يقال أن مصر تحتاج 50 سنة لإعادة جيشها الذي تم تدميره، إذن من يستطيع في هذه الظروف بالكامل من هزيمة كاملة وإحباط كامل وفقد للثقة وغياب لقائد كان الشعب متعود عليه منذ 16 عامًا هو جمال عبدالناصر وكان يعتبر رقم كبير في معادلة القوى المصرية والعربية، فكل هذا ويستطيع الجيش يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة الضخمة جدا بين ما لدينا وما لديهم، فهذا لم يكن انتصارًا فقط، مؤكدًا أنه كان قفزة".

الرئيس السيسي خلال اللقاء
الرئيس السيسي السيسي مصر لم تنتصر القوة المعنوية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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