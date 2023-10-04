الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السيسي: "الشعب المصري تحمل ظروف قاسية جدا في الفترة من 1967 لـ 1973"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري تحمل ظروف قاسية جدا في الفترة من 1967 لـ 1973، مشيرًا إلى أن كل موارد مصر في هذه الفترة كانت موجهة لصالح المجهود الحربي.

وأضاف، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الشعب المصري كان بيخرج يجيب حاجته بالطابور".

وأردف:  "قضية الوعي إللى أقصدها أن غياب المشاهدة والحضور إللي بيتكلم غير اللى عاش فانت عاوز تقول للي بيسمع انت مشوفتش ده، ولازم حد يقول الحكاية وعمقها، وأن حجم الجهد اللى حطوه المصريين رفضا للهزيمة كبير جدا وده أدهش الإسرائيليين".

وتابع: "الإسرائيليون كانوا فاكرين أن الموضوع هيترتب عليه أن يخرج من المشهد في مصر رئيس مصر، وأنا كنت أعتبر أن أحد عناصر قوى الدولة الشاملة في ذلك الوقت هو شخص الرئيس،  وكان في سنة 70 عندما توفى جمال عبدالناصر كان ضربة كبيرة جدا وقاسية على وجدان الشعب".

عبد الفتاح السيسي المجهود الحربي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة جمال عبدالناصر

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