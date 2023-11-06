عدد سكان غزة 2023.. وضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

يتسأل المواطنين عن عدد سكان غزة 2023 منذ بداية القصف الإسرئيلي على قطاع غزة وارتفاع عدد الضحايا من المدنين حتى وصل إلى 9770 ضحية ما بين أطفال ونساء فيما وصل عدد المصابين إلى 24800 مصاب فيما ارتكبت مجازر بحق 521 عائلة منذ يوم 7 أكتوبر 2023.

عدد سكان غزة 2023

يتناول التقرير عدد سكان غزة 2023 حيث أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن تعداد قطاع غزة بلغ نحو 2375259 نسمة ويتم توزيعه من خلال الأرقام التالية في كافة المحافظات بالقطاع:-

محافظة غزة بلغ تعدادها نحو 893932 نسمة.

محافظة خان يونس بلغ تعدادها نحو 463744 نسمة.

محافظة شمال غزة بلغ تعدادها نحو 388977 نسمة.

المحافظة الوسطى بلغ تعدادها نحو 331945 نسمة.

محافظة رفح بلغ تعدادها نحو 296661 نسمة.

وأكد تقرير دولي صادر عن منظمة اليونسكو أن نصف سكان قطاع غزة من الأطفال تقريبا يعيش هناك ما يقرب من مليون طفل وتبلغ نسبة السكان ممن هم تحت سن 24 عام ما يقرب من 65% من تعداد سكان القطاع وبين التقرير أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية للحصول على الخدمات الأساسية والبقاء على قيد الحياة وأن 75% من السكان أي 1.7 مليون شخص مسجلين كلاجئين لدى المنظمة الدولية.

عدد ضحايا قطاع غزة منذ القصف الإسرائيلي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا قطاع غزة منذ القصف الإسرائيلي بلغ نحو 9770 ضحية وأن أكثر من 70% من الضحايا ما بين أطفال ونساء فيما وصل عدد المصابين إلى 24800 مصاب منذ يوم 7 اكتوبر الماضي حيث تم القصف من خلال الطائرات الحربية وفقا لخطة الأرض المحروقة وبعدها تم الاجتياح البري أو التوغل البري في القطاع.

وأكدت مصادر صحفية أنه تم تلقي نحو 1400 عن المفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا لم تستطيع قوات الحماية المدنية من البحث عنهم بسبب كثرة الركام في ظل القفصف المتواصل منذ قرابة شهر.

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