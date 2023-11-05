الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: إسرائيل حاولت حشد دعم دولى لنقل سكان غزة إلى مصر

سكان غزة
سكان غزة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين أمريكيين، اليوم الأحد، قولهم إن إسرائيل حاولت حشد دعم دولي مؤخرًا لنقل مئات الآلاف من سكان غزة مؤقتًا إلى مصر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، رفض واشنطن لتهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة، مشددًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

كما أكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأدان "العنف المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فيما شدد على أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بالهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر، واصفًا إياها بـ"حربُ إبادة جماعية لا تراعي قواعد القانون الدولي".

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية، وزير الخارجية الأمريكي بالعمل الفوري على وقف الحرب، محذرًا من مغبة تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس.

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