الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى يتم فتح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن متى يتم  فتح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؟، وذلك بعد حديث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول إضافة المواليد خلال  الفترة الماضية، والشروط والفئات المستحقة لهم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

 

متى يتم فتح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؟

 

وخلال السطور المقبلة نوضح موعد فتح إضافة المواليد الجدد، حيث فتحت تصريحات  الوزير بأنه سيتقدم  خلال الفترة المقبلة بطلب إلى مجلس الوزراء  في الموازنة العامة الجديدة للدولة، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجًا على البطاقات التموينية، كما أن هناك عددًا من الفئات فقط هى الفئات المتاح لهم إضافة أبنائهم على البطاقة، مع العلم أن أي بطاقة تموينية جديدة لن يتخطى عدد الأفراد بها 4 أفراد.

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ما شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية


 يكون من أصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنيه.
من أبناء العمالة غير المنتظمة.
أبناء أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة والأرملة.
أبناء أوحاملى كارت الخدمات المتكاملة 

أبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة

وتقوم الوزارة بمراجعة بيانات الطلبات مع عدة جهات منها التضامن والإنتاج الحربي للتأكد من صحة الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد.

 

ما الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024


يقوم المواطن بتقديم  إقرار بصحة البيانات المقدمة لمكاتب التموين 

 يتم تقديم صورة بطاقة الأب أو بطاقة التموين 

يتم تقديم  صورة من شهادات الميلاد أو بطاقات الرقنم القومي لمن هم أكبر في السن.

يتم  صورة من كارت معاش تكافل وكرامة

يتم تقديم  صورة من كارت معاش التكافل الاجتماعي.

يتم تقديم صورة من شهادة الوفاة في حالة أبناء الشهداء والأرامل 

 

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