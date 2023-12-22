تعرف على أسعار السلع التموينية اليوم.. استقرار سعر الأرز

يبحث الكثيرون عن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر في الأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار بعضها خلال الفترة الأخيرة لدى التجار بشكل لافت للأنظار.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي، أسعار السلع الغذائية.

سعر الأرز في التموين

سجّل الأرز المعبأ اليوم 31.49 جنيه للكيلو.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

سجّل الفول المعبأ اليوم: 41.13 جنيه للكيلو.

سجّل الدقيق المعبأ اليوم 22 جنيه للكيلو.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 54.31 جنيه للكيلو

سعر المكرونة في التموين

سجل سعل المكرونة المعبأة اليوم الجمعة 23 جنيه للكيلو

وزارة التموين

وتحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وضع عدة ضوابط للسيطرة على أسعار السلع لصالح المواطنين، ومنعًا لاستغلال التجار، وارتفاع الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان جودة السلع المباعة في الأسواق، وضبط أسعارها.

ويواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع لوضع آليات للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولًا إلى آلية للعمل على تنفيذها.

وأوصت اللجنة المشكلة في هذا الصدد بضرورة الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقًا للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، و دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

تعزيز أرصدة السلع الأساسية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 9 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة - في بيان لها الخميس- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، في الفترة وصول من 14 إلى 29 فبراير 2024 و/أو من 1 إلى 15 مارس 2024، لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت تنعقد يوم /الأربعاء/ 27 ديسمبر الحالي، ويقدم المورد أسعاره على أساس السداد At Sight والسداد بتسهيلات موردين 270 يوما وتفاضل الهيئة، ما يحقق مصلحتها، ويلتزم المورد بتقديم السعرين.