"تموين الإسكندرية" تواصل حملاتها الدورية لضبط الأسواق والإعلان عن أسعار السلع

واصلت مديرية التموين بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، مدير وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير 54 محضرا لمخابز بلدية مخالفة في المنتزه

وفي هذا الصدد، شنت إدارة تموين المنتزه حملات فى نطاق الإدارة؛ أسفرت عن تحرير 54 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالي تموين مخالفين، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السكر، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

فيما قامت إدارة تموين العجمي، بحملات تم خلالها تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمجمعين استهلاكيين مخالفين، ومحضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذت إدارة تموين شرق، حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد، ومحضرين بيع سجائر مجهولة المصدر، ومحضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية في حي وسط



كما شنت إدارة تموين وسط، حملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف، وتحرير 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونفذت إدارة تموين العامرية، حملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لبقالين تموين مخالفين، 4 محاضر تبديد مضبوطات، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة

فيما شن المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.