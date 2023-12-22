الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تواصل حملاتها الدورية لضبط الأسواق والإعلان عن أسعار السلع

حملات تموينية بالإسكندرية
حملات تموينية بالإسكندرية

واصلت مديرية التموين بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، مدير وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير 54 محضرا لمخابز بلدية مخالفة في المنتزه

وفي هذا الصدد، شنت إدارة تموين المنتزه حملات فى نطاق الإدارة؛ أسفرت عن تحرير 54 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالي تموين مخالفين، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السكر، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

فيما قامت إدارة تموين العجمي، بحملات تم خلالها تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمجمعين استهلاكيين مخالفين، ومحضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذت إدارة تموين شرق، حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد، ومحضرين بيع سجائر مجهولة المصدر، ومحضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

 تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية في حي وسط


كما شنت إدارة تموين وسط، حملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف، وتحرير 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونفذت إدارة تموين العامرية، حملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لبقالين تموين مخالفين، 4 محاضر تبديد مضبوطات، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة

فيما شن المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين أسعار السكر الإجراءات القانونية تموين الإسكندرية

مواد متعلقة

"تموين الإسكندرية" تدفع بـ5 سيارات لبيع أطنان سكر

تموين الإسكندرية يشن حملات لضبط الأسواق والمخابز المخالفة

"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة على أسواق السجائر لضبط المخالفات

الأكثر قراءة

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

ضبط القائمين على تطبيق "أوميجا برو" بعد النصب على المواطنين فى 3 ملايين جنيه

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر