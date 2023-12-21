الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضى

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر بنحو 5 شهور للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في الضخ والإنتاج.

 

وأكد المصيلحى أن: «بداية من 15 يناير المقبل سنتحدث في مواضيع كثيرة لأن مشكلة السكر ستكون من الماضي».

 

وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات إعلامية: «يجب أن نحترم الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري، فالدستور ينادي بالشفافية والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحرية السوق وحرية تداول السلع والخدمات».

 

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاقتصاد الحر به جهاز حماية المستهلك وجهاز دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز لهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، مشددًا على أن التسعيرة الجبرية ليست حلا، وبخاصة عندما تكون الكمية في السوق أقل من المطلوب.

 

وأوضح أن: «وسائل الرقابة منعقدة ونتابع ما إذا كانت هناك أسعار عالية لمعرفة مصدرها والفواتير، ونتعامل مع أي أزمة، ونحرر محاضر كل يوم بناءً على عمل مفتشي التموين في كل إدارات التموين».

التموين المصيلحي السكر حماية المستهلك الدكتور علي المصيحلي وزير التموين

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