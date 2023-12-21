الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عن ارتفاع أسعار الأرز والبصل.. مساعد التموين: السوق يتم تعطيشه وهذه أزمة مصطنعة

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي انخفضت كثيرًا، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات من قبل القطاع الخاص أصبحت 20%.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن 80% من الاستثمارات هي استثمارات حكومية، لافتا إلى أن توجه الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بأن 80% من الاستثمارات تكون استثمارات من قبل القطاع الخاص، و20% فقط استثمارات من قبل الحكومة.

وأشار إلn أنه من المهم جدًا، عندما يتم الحديث عن الرقابة على الأسواق، بأن نتحدث عن دور الدولة في أنها تكون صانع سوق ومنظما في زيادة حجم المعروض وحجم الإتاحة في السوق.

وبين أنه بالنسبة لأزمة البصل، أكد أنه يوجد لدينا وفرة وفائض في البصل، لكن ما يحدث هو أن الناس يحبسون البضاعة من أجل تعطيش السوق، كما يوجد لدينا فائض في الأرز، حيث يوجد لدينا 400 ألف طن، وبالتالي فهي تعتبر أزمات مصطنعة، حيث يوجد لدينا فوائض في الإنتاج، وبالتالي يجب ألا يكون لدينا مشكلة، لكن عندما يكون لدينا ندرة في الإنتاج ونقوم باستيراد هذه البضاعة من الخارج في هذه الحالة من الممكن حدوث مشكلة؛ بسبب سعر الصرف وعدم التمويل في هذه السلع.

إبراهيم عشماوي التموين أزمة الأرز ازمة البصل القطاع الخاص

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