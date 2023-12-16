أسعار السلع التمونيية لشهر ديسمبر 2023.. السكر والأرز والزيت بكام

يتسال عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع التمونيية لشهر ديسمبر 40 ألف منفذ تابع لوزارة التموين، لليوم السادس عشر على التوالي، صرف مقررات ديسمبر إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، وذلك بالتزامن مع سلع فارق نقاط الخبز.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف مقررات ديسمبر إلى المستفيدين على البطاقات التموينية بنحو 80% تقريبا حتى الأن.

ويستمر عمل منافذ التموين على مستوى الجمهورية ما بين بقالين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً يوميا، وخلال العطلات الرسمية، لصرف مقررات ديسمبر إلى المستحقين.

أسعار السلع التمونيية مستقرة دون تغيير

يذكر أن وزارة التموين قد شددت في وقت سابق على ثبات واستقرار أسعار سلع مقررات ديسمبر، وصرفها إلى المستحقين بالأسعار السابقة دون زيادة، الزيت بـ30 جنيها، والسكر بـ 12.60 جنيهًا للكيلو.



وتوفر وزارة التموين الأرز المستورد بسعر20 جنيهًا للكيلو، ويصرف للمستحقين ضمن سلع فارق النقاط، أو بالسعر الحر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

و تستمر وزارة التموين في صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية من خلال منافذ ها، حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة.

سعر السكر في التموين

كما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ العديد من الخطوات لمواجه ارتفاع أسعار السكر وتوفيره للمواطنين حيث طرحت أكثر من 30 ألف طن سكر حر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب أيضا توفير السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو

وتتضمن قائمة السلع التموينية الخاصة بشهر ديسمبر نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ويبلغ عدد المستفيدين المقيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، على 23 مليون بطاقة تموينية، يحصل كل منهم على سلع تموينية ب 50 جنيها شهريا، حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة،بينما يحصل المستفيد الـ 5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها.

أسعار السلع التمونيية لشهر ديسمبر

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.