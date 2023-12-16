التموين والتجارة الداخلية: استلام 300 الف طن سكر خام خلال الأيام الماضية

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام 300 الف طن سكر خام اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام 300 الف طن سكر خام خلال الأيام الماضية بهدف تكريرها في المصانع التابعة لوزارة التموين خلال الأيام الماضية بهدف تكريرها في المصانع التابعة لوزارة التموين وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة لضخها في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ السكر على البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري وكسلعة حرة بسعر 27 جنيها، وذلك بعدد 1 كيلو للبطاقة التموينية أقل من 3 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية أكثر من 4 أفراد، حيث تم حتي الآن منذ 11 ديسمبر الجاري ضخ 95 الف طن سكر لحاملي بطاقات التموين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير خلال جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظة الجيزة أنه يتم ضخ من 1.5 طن الي 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرع استهلاكي في القاهرة والجيزة وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

واضاف كمال أنه يتم طرح 20 ألف طن سكر حر يوميًا مخصص للمجمعات الاستهلاكية النيل والاسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلي أنه من 5 حتي 16 ديسمبر الجاري تم ضخ 40 الف طن سكر لنحو 15 شركة تجارية وتوزيع لطرحه في المعارض والمنافذ السلعية.

بينما قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تشديد الرقابة على جميع المنافذ التموينية والمعارض السلعية للتأكد من وصول السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وطالب الشحات المواطنين عدم التكالب على شراء السكر، مؤكدا توافره بكميات كبيرة وذلك بعدد 2 كيلو لكل مواطن.

من جهتها قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم ضخ 1764 طن سكر شهريا لكل فرع استهلاكي في المحافظة والذي يبلغ عددهم 55 فرعًا،

أضافت غريب أنه يتم توجيه إدارات التموين على مستوي المحافظة بالتأكد من حصول المواطنين على السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية.

بينما قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية انه تم وضع خطة لتغطية 304 فرع تابع حسب مساحة المجمع، حيث يتم ضخ من 1 الي 3 أطنان سكر حر يوميا وفقا لاحتياجات كل فرع استهلاكي.

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