الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. 130 مليار جنيه للدعم التموينى لأصحاب البطاقات التموينية

بطاقة التموين
بطاقة التموين

شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة منذ 2014، حتى الآن.

جاء ذلك في كتاب “حكاية وطن”، الذي صدر عن مجلس الوزراء، وسلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نسخة منه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الخبز المدعم ومقررات التموين
وقامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين وصرف الخبز المدعم ومقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد من الخبز نحو 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 63.3 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص لدعم السلع إلى 130 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ووصل دعم الخبز 48.9 مليار لدعم رغيف الخبز بالموازنة لعام 2023/2022  ويوجد 31.1 ألف مخبز عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية عام 2022.

إصلاح منظومة دعم السلع التموينية

كما تم إصلاح منظومة دعم السلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي الشهري لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه دون عناء وعلى مدار اليوم واتخاذ حزمة من تدابير الحماية لتأمين الغذاء بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تضمنت صرف حوافز توريد استثنائي، وتحديد أسعار بيع الخبز الحر، وزيادة المساحة المزروعة من القمح.

توفير الخبز البلدى المدعم على البطاقات

وأكدت الوزارة أنها أخذت على عاتقها تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التمونيية  بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، بالإضافة إلى توفير أكثر من 32 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – والسيارات المتنقلة)

حكاية وطن.. هكذا طورت وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية


التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وأشارت الوزارة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

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حكاية وطن.. كيف نجحت وزارة التموين في إعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع

كما تم تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي، وذلك بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بجانب إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة على أربعة أفراد.

قطاع التموين والتجارة الداخلية كتاب “حكاية وطن” مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية أصحاب البطاقات التموينية الخبز المدعم ومقررات التموين

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