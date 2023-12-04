حكاية وطن.. هكذا طورت وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية

شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة منذ 2014 حتى الآن، جاء ذلك في كتاب "حكاية وطن"، الذي صدر عن مجلس الوزراء.

ونجحت الدولة بالفعل في تحقيق العديد من الإنجازات خلال التسع سنوات الماضية عملت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

وفي إطار جهودها لتطوير المجمعات الاستهلاكية تم تطوير ورفع كفاءة ٥٧٤ فرعًا خلال الفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢) التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية ٣٣٥٫٤ مليون جنيه.

مشروع تطوير المكاتب التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير مكاتب التموين لتصبح مراكز خدمة متطورة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وجاءت التكلفة الاجمالية للمشروع ٥٩٣٧ مليون جنيه حتى ٢٠٢٣ ۳۷۸ مكتب تموين تم تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة عام ٢٠٢٣ وكل هذا التطوير جعل المواطن يستغرق في اصدار اي تعديل للبطاقة التموينية ٧: ١٥ يومًا إضافة وهو زمن استخراج البطاقات.

وفيما يخص المنافذ التموينية، فقد عملت الدولة على زيادة عدد المنافذ التموينية الثابتة والمتنقلة، على مستوى المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

مشروع جمعيتي

مشروع جميتي هو مشروع أطلقته الدولة عام ٢٠١٦ بهدف زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين ووصل عددها إلى ٨٠٦٥ المنافذ التابعة له حتى ٢٠٢٣، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حتى ٢٠٢٣ ١،٢ مليار جنيه.

كما يوفرمشروع جمعيتي، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن نحو 24 ألف وظيفة،بالإضافة إلى افتتاح العديد من المنافذ داخل القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقد كشفت تقريرسابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح 8100 منفذًا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربع، ليصبح المتبقى تنفيذه خلال الشهرين المقبلين نحو 100 منفذًا ضمن المرحلة الرابعة، بالإضاقة إلى مشاركة الوزارة بمبادرة «حياة كريمة» بنحو330 منفذًا لمشروع جمعيتي لتوفير 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حيث تستهدف وزارة التموين، تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمن يرغب من بقاليين التموينيين بالتحويل والانضمام إلى مشروع جمعيتي، ويجرى حاليًا مراجعة طلبات المرحلة الخامسةمن المشروع، وتم التوجيه إلى مديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة، ومراجعة تقديم اصحابها المستندات المطلوبة، وحال استيفاء شروط التقدم يتم اجراء المعاينة المبدئية، ثم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني او العقار.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال الفترة القادمة سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، ومدى مطابقتها لشروط المعاينة المبدئية والنهائية،ليتم التوجية للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفيين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة قبل نهاية العام.