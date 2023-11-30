الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تستقبل 170 ألف طن خام لإنتاج السكر.. وتراجع الأسعار خلال أسبوع

السكر
السكر

استقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستوردًا تعاقدت عليها مؤخرًا تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، و20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهًا إلى ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كاشفًا عن بدء حصاد محصول القصب خلال شهر يناير المقبل والبنجر خلال فبراير 2024.

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وأوضح أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

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 طرح السكر على منصة البورصة السلعية

وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحًا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهًا لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع وإتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 ألف جنيه للطن، حتى يتسنى طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص باعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدى وزارة التموين.

وأضاف أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

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