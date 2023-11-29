الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسبب أزمة السكر.. وزير التموين للمواطنين: استحملوا وبلاش تشتروه بأكثر من 27 جنيهًا

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين، طالبهم فيها بعدم شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا: "استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيهًا".

وأضاف خلال حواره ببرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on، أنه لا يوجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية". 

الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية

وأكد أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبية من السكر، موضحًا أنه يوجد  546 ألف طن، وما بين 120 لـ 150 ألف طن  في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن سكر سنويًا، بعجز قدره 500 طن عن المطلوب في السوق.

وتابع أن السكر الموجود في مصر يكفي الاحتياج المحلي، ولكن نعاني مشكلة في توصيل السكر للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكة التوزيع.

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