وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار السكر الحر بسبب زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة.

وأوضح المصيلحي، في حديثه لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة اون، أن الوزارة توفر 60% من احتياجات المواطنين من السكر بسعر مدعم، وأن الباقي يتم تغطيته من السوق الحرة.

وأشار إلى أن سعر طن السكر في الأسواق العالمية ارتفع من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، ما يعادل زيادة بنسبة أكثر من 100%، مما أثر على تكلفة استيراد السكر الحر.

وأكد المصيلحي أن الدولة تتابع هذا الملف بجدية وتسعى لضبط الأسعار وتوفير السكر للمواطنين، متوقعا حدوث انفراجة في هذه الأزمة خلال 3 أيام على الأكثر.