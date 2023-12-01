التموين: انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات وأكثر من 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا، بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويًا.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 5 اشهر، لافتًا إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة (العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ، عبر المخازن الـ1500 علي مستوي الجمهورية

وأشار الوزير إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع

وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجار تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف المصيلحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونيًا.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم انشاؤه لهذا الغرض.

ولفت إلي تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقًا للمقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال، مما يعمل على وصول أفضل السلع للمواطنين عبر الدعم الحكومي.

من جهته قال محيى الدين إسماعيل، مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الجيزة، أن صرف السلع التموينية المدعمة لشهر ديسمبر الجاري تتم بشكل طبيعي وذلك بنحو 2 مليون و50 ألف بطاقة تموينية بعدد 4 ملايين مستفيد في الجيزة.

وأضاف إسماعيل، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين على منافذ الصرف في منطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، أن السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيهًا، مؤكدًا عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.

ولفت مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم ضبط نحو 800 طن من السكر لدى عدد من محتكري السلع خلال الأبوع الماضي في 5 مناطق هى أكتوبر والعمرانية وكرداسة والصف والحوامدية بغرض التصرف.

بدوره قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن الدولة نجحت مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة، ممثلة في وزارة التموين، تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

بينما قال حمادة سمير، بقال تمويني في الجيزة، إنه استلم الاستعاضة الأولي بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، وجار استلام باقي الاستعاضات تباعًا، لافتًا إلى أنه يقوم بصرف السلع التموينية لنحو 2500 بطاقة شهريًا.

وأضاف سمير أن أكثر السلع تشهد إقبالًا من حاملي البطاقات التموينية هي السكر والزيوت بأنواعها، بينما يتم الإقبال على

المكرونة ومساحيق الغسيل والأرز لسلع نقاط الخبز المدعم.

IMG-20231201-WA0016

IMG-20231201-WA0014