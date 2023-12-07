الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منافذ التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يواصل 40 ألف منفذ تابع لوزارة التموين، لليوم السابع على التوالي، صرف مقررات ديسمبر إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، وذلك بالتزامن مع سلع فارق نقاط الخبز.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم  صرف مقررات ديسمبر إلى المستفيدين على البطاقات التموينية بنحو 35% تقريباً حتى الآن.

ويستمر عمل منافذ التموين على مستوى الجمهورية ما بين بقالين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً يوميا، وخلال العطلات الرسمية، لصرف مقررات ديسمبر إلى المستحقين.

التموين تشدد على ثبات واستقرار أسعار سلع مقررات ديسمبر

وزارة التموين قد شددت في وقت سابق على ثبات واستقرار أسعار سلع مقررات ديسمبر، وصرفها إلى المستحقين بالأسعار السابقة دون زيادة، الزيت بـ 30 جنيها، والسكر بـ 12.60 جنيهًا للكيلو.

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وتوفر وزارة التموين  الأرز المستورد بسعر20 جنيهًا للكيلو، ويصرف للمستحقين ضمن سلع فارق النقاط، أو بالسعر الحر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

و تستمر  وزارة التموين في صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية من خلال منافذ ها، حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة.

وتتضمن قائمة السلع التموينية الخاصة بشهر ديسمبر نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

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ويبلغ عدد المستفيدين المقيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، على 23 مليون بطاقة تموينية، يحصل كل منهم على سلع تموينية ب 50 جنيها شهريا، حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة،بينما يحصل المستفيد الـ 5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها.

 

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