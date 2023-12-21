السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلى

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 9 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت دوار الشمس)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وحسب الهيئة، فإن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء، الموافق 27 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.