الخميس 27 أبريل 2023
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مصر

رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين والأوراق المطلوبة

بطاقة التموين
بطاقة التموين

البحث عن رابط اضافة المواليد لبطاقة التموين من الموضوعات المهمة التي تفيد الفئات المتاح لها إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية بعد قرار وزير التموين.
 

رابط اضافة المواليد لبطاقة التموين
 

يقدم “الدستور” لمتابعيه كافة التفاصيل التي تخدم الفئات المستفيدة من إضافة المواليد لبطاقات التموين  ورابط وخطوات التقديم.
 

يمكن بكل سهولة إضافة المواليد لبطاقة التموين من خلال موقع مصر الرقمية الموجود هنا

اختيار أيقونة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.
تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر.

كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين
كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

الضغط على كلمة إضافة.
 

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين 
 

صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

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صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.
صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
 

الفئات التي يمكنها إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 
 

أصحاب معاش تكافل وكرامة.
المستفيدين  بكارت الخدمات المتكاملة.
أصحاب معاش التضامن الاجتماعي.
أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.
أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

أقصى عدد لبطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.
أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية.
أن تكون البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط.
يكون المعاش منخفضا إلى 2500 جنيه.

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