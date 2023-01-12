رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم وخطوات إضافة مواليد جدد

يهتم عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات بالاستعلام عن بطاقة التموين خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع كون البطاقة تساهم في الحصول على السلع التموينية المدعمة وهناك عدد الخدمات التموينية الإلكترونية التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تفعل رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم للمستفيدين من الدعم.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

ويشترط سيستم بوابة مصر الرقمية للتموين إنشاء حساب أولا على البوابة برقم هاتف صاحب البطاقة التموينية أو رب الأسرة من أجل إتمام الخطوات على رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، والتي تشتمل على الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام بطاقة التموين بالاسم

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية والتي يأتي في مقدمتها اسم صاحب البطاقة.

6- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على التالي.

7- يظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

وبدأت وزارة التموين منذ بداية شهر يناير الجاري في إرسال رسالة هاتفية على رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، تتضمن كميات السلع التموينية التي قامت الأسرة من البقال التمويني من السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز» أو باقي السلع الأخرى التي تضخها وزارة التموين إلى منافذ البقالين.

اضافة المواليد الجدد الى بطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين اتبع الخطوات التالية: