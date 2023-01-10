كيفية الحصول على رقم تفعيل بطاقة التموين 2023 عبر موقع مصر الرقمية

وفرت وزارة التموين عدة طرق لتفعيل بطاقة التموين 2023 للمستفيدين من بطاقات التموين البالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي خطوات الحصول على رقم تفعيل بطاقة التموين 2023.

خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم التليفون

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم التليفون ليستطيع المواطنين من خلاله تفعيل بطاقة التموين، فعلى أصحاب بطاقة التموين إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136، مع التحقق من كتابة الأرقام داخل الرسالة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية، وبعدها سيتم استلام رسالة على نفس رقم التليفون مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين، وتتمكن الأسرة بعد إتمام هذه الخطوات من صرف مستحاقاتهم بعد 72 ساعة من تفعيل بطاقة التموين.

تفعيل بطاقة التموين من خلال مصر الرقمية

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تفعيلها من خلال بوابة مصر الرقمية، ويستطيع أصحاب بطاقة التموين الدخول عبر الرابط التالي من هنا، ثم اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية ، ثم الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين، وتدوين بيانات البطاقة التموينية، وتدوين بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية، والضغط على بند موافق، ثم يتم الضغط على خيار التالي، و يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

وتوفر بوابة مصر الرقمية العديد من خدمات التموين تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تمويني، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

كما توفر خدمات أخرى غير التموين ومنها عدالة مصر الرقمية، وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية، والمرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى.

والتعليم و الجامعات وهي خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره، والحماية الاجتماعية وهي خدمات متعلقة بالدعم الإجتماعى كالبرامج الإجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها.

والملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري، والخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور

وخدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية، وخدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج، وخدمات متعلقة بالسفر الداخلى والخارجى.