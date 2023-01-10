التموين: خصومات معارض «أهلًا رمضان» تصل لـ20- 30%

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك تذبذبا في الأسعار نتيجة ممارسات غير قانونية من بعض التجار، موضحًا أنه مع بداية يناير ظهرت معارض "أهلًا رمضان" بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بخصومات تصل من 20- 30%.

وأضاف "خليل" خلال مداخلة لفضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، حيث يصل سعر الزيت من 35-45 جنيها حسب السعة، وسعر السكر 16 جنيها، والدقيق 15 جنيها، والأرز من 14-15 جنيها، والأرز السائب 12 جنيها، واللحوم السودانية 115 جنيها، والمجمدة 80 جنيها، والدواجن المجمدة 65 جنيها.

كما وجه رسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: “متقلقوش، جميع السلع الغذائية متوفرة ويوجد مخزون استراتيجي أآن لفترات طويلة، حيث لدينا مخزون من السكر، ومخزون 6 أشهر أرز معبأ”.

وأشار إلى أن هناك سلعا لديها مخزون 6 أشهر، وهناك سلع تصل إلى 12 و13 شهرا مثل الشاي واللحوم، وهذا يحسب للقيادة السياسية والدولة المصرية توفير السلع في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.