الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد بالرقم القومي 2023

يستطيع المواطنون الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فيها من خلال الموقع الذي وفرته وزارة التموين تسهيلا على أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن وهو مواقع مصر الرقمية، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد بالرقم القومي.

الاستعلام عن بطاقة التموين 2023

يستطيع أصحاب بطاقات التموين الدخول عبر موقع مصر الرقمية ليتمكن من الاستعلام عن بطاقة التموين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو الضغط على الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/

ثانيًا: قم بالضغط على خدمة التموين وهي واحدة من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية.

ثالثًا: قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

رابعًا: قم بالنقر على ابدأ الخدمة.

خامسًا: ستظهر بيانات بطاقة التموين ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

سادسًا: سيظهر أمامك بيانات بطاقة التموين وعدد الأفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

بوابة مصر الرقمية 2023

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها وأبرزها خدمة بطاقة التموين التي يستفيد منها ملايين الأسر وتقدم البوابة من خلالها خدمات.

تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

كما تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الأخرى ومنها ومنها عدالة مصر الرقمية، وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.

خدمة المرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى التعليم و الجامعات، التعليم والجامعات وهي خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره.

الحماية الاجتماعية وهي خدمات متعلقة بالدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها.

الملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري.

الخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور، الشركات والمنشآت وهي خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية.

الصحة الرقمية وهي خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج

السفر و الانتقال، وهى خدمات متعلقة بالسفر الداخلي والخارجي.