الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد بالرقم القومي 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يستطيع المواطنون الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد فيها من خلال الموقع الذي وفرته وزارة التموين تسهيلا على أصحاب البطاقات البالغ عددهم  64 مليون مواطن  وهو مواقع مصر الرقمية، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد بالرقم القومي.

الاستعلام عن بطاقة التموين 2023

يستطيع أصحاب بطاقات التموين الدخول عبر موقع مصر الرقمية ليتمكن من الاستعلام عن بطاقة التموين، وذلك باتباع الخطوات التالية: 

لفئات محددة.. رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

أولا الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو الضغط على الرابط التالي: 

https://digital.gov.eg/

ثانيًا: قم بالضغط على خدمة التموين وهي واحدة  من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية.

 ثالثًا: قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

رابعًا: قم  بالنقر على ابدأ الخدمة.

خامسًا: ستظهر بيانات بطاقة التموين  ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

سادسًا: سيظهر أمامك بيانات بطاقة التموين  وعدد الأفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بأسعار مخفضة 25%

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

بوابة مصر الرقمية 2023

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها وأبرزها خدمة بطاقة التموين التي يستفيد منها ملايين الأسر وتقدم البوابة من خلالها خدمات.

txt

مساعد أول وزير التموين: رأس مال شركة بورصة السلع 100 مليون جنيه

تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

كما تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الأخرى ومنها ومنها عدالة مصر الرقمية، وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.

خدمة المرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى التعليم و الجامعات، التعليم والجامعات وهي خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره.

الحماية الاجتماعية وهي خدمات متعلقة بالدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها.

الملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري.

الخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور، الشركات والمنشآت وهي خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية.

الصحة الرقمية وهي خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج

السفر و الانتقال، وهى خدمات متعلقة بالسفر الداخلي والخارجي.

غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بأسعار مخفضة 25%

القبض على شاب تعدى على مُسن بسلاح أبيض في حلوان

بطاقة التموين مصر الرقمية وزارة التموين تفعيل بطاقة تموين صرف تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

«السكينة على رقبة ابنته».. اللحظات الأخيرة قبل ذبح شاب زوجته وتصويرها «سيلفى» فى الدقهلية

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«الزراعة»: لا صحة لبيع حديقتى «الحيوان والأورمان».. تحت ولايتنا

مطالب بسرعة تحديد آليات جديدة لتنفيذ برامج عمرة شهر شعبان ورمضان

ارتفاع معدلات التضخم وأزمة في الخبز.. تظاهرات في فرنسا مع بداية 2023

«صدمة لليفربول».. ميلان يقترب من تجديد عقد إسماعيل بن ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس