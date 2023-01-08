غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بتخفيض 25%

أعلن عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية الشجاعة منذ عدة أشهر للتخفيف من الآثار السلبية والحد من الارتفاع في الأسعار على نحو يؤكد الرؤية الواضحة للدولة، حيث تم إقرار تفعيل عمل البورصة السلعية وتداول الأقماح المستوردة مما ساهم بشكل كبير في انخفاض سعر القمح من 13500 للطن إلى 10800 جنيه و11000 للطن، وكذلك انخفاض سعر الدقيق الفاخر 72% حوالى 2000 جنيه لكل طن.

وأوضح، في تصريحات صحفية اليوم، أن البورصة السلعية لاقت قبولًا كبيرًا من أصحاب المطاحن بعد تداول القمح وانخفاض أسعاره، مؤكدًا أنه مع استمرار عمل البورصة ستشهد أسعار القمح انخفاضًا إضافيًا أيضًا خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72%، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن "والمخبوزات والحلوى" لصالح المستهلك.

وأوضح السلامونى أن استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توريد المكرونة للبقال التمويني وفروع جمعيتي بأسعار مخفضة عن الأسواق بنحو يقرب من 25%، حيث تتسلم مصانع المكرونة الدقيق الفاخر بسعر 11500 جنيه للطن، لتكون عبوة المكرونة زنة 400 جرام بسعر 6 جنيهات للمستهلك، وعبوة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا للمستهلك، كذلك التبكير في تنظيم معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، وانتشار منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفروع أمان لوزارة الداخلية سلاسل السوبر ماركت الكبرى، واستمرار عمل هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان الكريم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أيضًا انتشار منافذ المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، علاوة على إطلاق السيارات المتنقلة، حيث يتم عرض السلع بأسعار مخفضة حوالى 25٪ الـ30% عن الأسعار في الأسواق.

كما صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والخامات بالموانئ المصرية وتدبير العملة الأجنبية من البنك المركزي والبنوك الوطنية، مما ساهم في توفير السلع وطرحها بالأسواق، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض تدريجي لأسعار السلع، وخاصة القمح والذرة والأقماح والزيوت والدقيق الفاخر 72%، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار واستقرار الأسواق لصالح المواطن المصرى.