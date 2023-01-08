الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لفئات محددة.. رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين

بطاقات تموين
بطاقات تموين

نوضح لكم في التقرير التالي كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين بعد أن أعلنت وزارة التموين إمكانية الإضافة لأصحاب معاش تكافل وكرامة والمستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

 

إضافة المواليد لبطاقة التموين

يمكن اضافة المواليد لبطاقة التموين من خلال الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات التموين من هنا https://digital.gov.eg/
 

اختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا 
ثم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر 
وكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.
وكتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 
ثم كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)

وفي النهاية الضغط على كلمة إضافة
 

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

الاوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين
 

من يرغب في إضافة المواليد لبطاقته التموينية يجهز الأوراق التالية من أجل التقديم: 
 

1- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

2- صورة بطاقة التموين.

3- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

4- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

5- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة. 

6- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

7- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

8- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

9- صورة كارنية الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وائل لطفي

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