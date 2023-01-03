الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

لبطاقة التموين
لبطاقة التموين

يسعى المواطنون إلى معرفة الرقم السري لبطاقة التموين لكي يتمكنوا من صرف السلع التموينية والخبز، ويستطيع أصحاب البطاقات والذين يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن بـ 23 مليون بطاقة تموين و  73 مليون مواطن يستفيدون خبز على استخراج الرقم السري بخطوات بسيطة حددتها وزارة التموين مسبقًا، وتعرضها الدستور في التقرير التالي .

رابط الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين 

يستطيع أصحاب بطاقة التموين الحصول على الرقم السري من خلال عدة خطوزات بسيطة أحدهما عن طريق الهاتف المحمول أو يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية، فيمكنهم الدخول عبر الرابط التالي من هنا، ثم  اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة، وستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمواطن، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي، و سيتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.

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أو يمكنهم الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين عن طريق ارسال رسالة نصية على الأرقام التي أوضحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي الرقم المختصر91237، أو إرسال رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136 ليأتي الرد بالرقم السري لبطاقة التموين.

بوابة مصر الرقمية 

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية التي تسهل على أصحاب بطاقة التموين تنفيذ الكثير من احتياجاتهم اون لاين دون الحاجة إلى الخروج من المنزلن، وجاء تفعيل بوابة مصر الرقمية كجزء من خطة الدولة للتحول الرقمي.

ويستطيع المواطنين تفعيل بعض الاجراءات منها تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، وإضافة الأبناء غير المقيدين تمويني، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

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وائل لطفي

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