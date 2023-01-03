كارت الخدمات المتكاملة أحد الآليات التي اعتمدتها الدولة لتوفير حياة كريمة لـ ذوي الهمم، وبدأ إطلاق المشروع في عام 2017 والذي خصصه أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ذوي الهمم وأعاد لهم جزء كبير من حقوقهم التي سُلبت منهم على مدار سنوات طويلة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2023.

رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2023

توفر وزارة التضامن الاجتماعي كافة التفاصيل المتاحة عن كارت الخدمات المتكاملة ويستطيع ذوي الهمم الدخول عبر الرابط التالي وتتبع خطوات تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2023:

أولا أدخل عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي أو اضغط على الرابط التالي https://rdis.moss.gov.eg

ثانيًا يجب إدخال بيانات الطلب واستيفاء الإستمارة حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح

ثالثًا يجب إدخال الرقم القومي، الاسم بالعربية ، تاريخ الميلاد ، العنوان، اختيار مكتب التأهيل

رابعًا اكتب رقم تليفون المنزل للشخص ذو الإعاقة أن توفر، رقم محمول الشخص ذو الاعاقة ان توفر، هل يوجد وصى، عدد الأفراد المعاقين بالأسرة.

خامسًا يتم استلام بطاقة الخدمات من أحد مكاتب البريد استلام البطاقة بالمنزل، المستندات المطلوبة، الصورة الشخصية، صورة البطاقة / شهادة الميلاد، صورة التقرير الطبي.

سادسًا يجب التأكد من تسجيل البيانات بدقة، التأكد من الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، يجب ملء استمارة البيانات الأساسية، بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به، استعلم عن الطلب لتحصل على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعًا وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

•سجل طلبك من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

•بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

•بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به، و ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات

•قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

•في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

•بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.