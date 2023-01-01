يستحوذ البحث عن موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 على اهتمام الكثير من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وفرت لهم الدولة العديد من الامتيازات التي تلبي احتياجاتهم وأبرزها استخراج كارت الخدمات المتكاملة.



موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

في هذا التقرير توضح لكم الدستور رابط موقع وزارة الصحة من أجل تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والاستفادة من المميزات التي تقدمها للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أتاحت وزارة الصحة إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي وتكون البداية بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي

http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

بعد الدخول على الرابط السابق يتم تسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في الآتي:

الاسم رباعي

رقم البطاقة الشخصية

تاريخ الميلاد

النوع

محافظة الميلاد

الوظيفة

العنوان

رقم الهاتف المحمول

تحديد نوع الإعاقة



مع ملاحظة ضرورة التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.





الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023



من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب توفير المستندات التالية



صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

صورة من المؤهل الدراسي

تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة



امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفرت بطاقة الخدمات المتكاملة عدة امتيازات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أبرزها:

- نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة

- إمكانية الجمع بين معاشين

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي

- الإعفاء من الضرائب

- الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية

- توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية

- الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة

- الإعفاء من المصروفات المدرسية



الفئات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

الشلل الدماغي

الشلل الرباعي

الشلل النصفي الطولي أو السفلي

شلل الأطفال الشديد

الإعاقات المتعددة

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

كف البصر

فقد السمع التام

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

الإعاقات الذهنية الشديدة

القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا