الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

موقع وزارة الصحة
موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

يستحوذ البحث عن موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 على اهتمام الكثير من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وفرت لهم الدولة العديد من الامتيازات التي تلبي احتياجاتهم وأبرزها استخراج كارت الخدمات المتكاملة.
 

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

في هذا التقرير توضح لكم الدستور رابط موقع وزارة الصحة من أجل تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والاستفادة من المميزات التي تقدمها للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أتاحت وزارة الصحة إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي وتكون البداية بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي

 http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

بعد الدخول على الرابط السابق يتم تسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في الآتي: 

الاسم رباعي
رقم البطاقة الشخصية
تاريخ الميلاد 
النوع 
محافظة الميلاد 
الوظيفة 
العنوان 
رقم الهاتف المحمول 

تحديد نوع الإعاقة
 

مع ملاحظة ضرورة التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.

 

الأوراق المطلوبة.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022/ 2023

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
 

من أجل  استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة  يجب توفير المستندات التالية
 

صورة من  بطاقة الرقم القومي  على أن تكون سارية

صورة من  المؤهل الدراسي

تقرير  طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

 صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة
 

امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

 

وفرت بطاقة الخدمات المتكاملة عدة امتيازات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أبرزها:

- نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة 

- إمكانية الجمع بين معاشين 

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي 

- الإعفاء من الضرائب 
- الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية

- توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية

-  الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة 

- الإعفاء من المصروفات المدرسية

الفئات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

الشلل الدماغي
الشلل الرباعي
الشلل النصفي الطولي أو السفلي
شلل الأطفال الشديد 
الإعاقات المتعددة
البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)
كف البصر
فقد السمع التام
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
الإعاقات الذهنية الشديدة
القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

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رابط موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وشروط شراء السيارات المعفاة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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