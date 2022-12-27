الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يمكنهم من خلالها الحصول على كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بأحوال الأشخاص ذوي الاعاقة والتي يتم استخراجها بشكل إلكتروني وفقًا للخطة الرقمة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها في كافة القطاعات.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويستطيع الملايين من أصحاب الإعاقات ممن انتهوا من إجراء الكشف الطبي استخراج البطاقة الخدمية أو تجديدها من خلال الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تحديد الخدمة المراد إنجازها ( البطاقة الخدمية).
  • كتابة بيانات الشخص الراغب في استخراج الكارت الخدمي بالتفصيل.
  • تسجيل بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة المطلوبة لاستخراج البطاقة.
  • تحديد تاريخ إجراء الكشف الطبي في أحدى مستشفيات وزارة الصحة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

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الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 

أتاحت وزارة التضامن لبعض الفئات الاستمتاع بمميزات البطاقة الخدمية التي تضمن حقوق للمعاقين وهم كما يلي:-

  • أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية.
  • قطار القامة أقل من 140 سم (قزم).
  • أصحاب أمراض الدم التي تشكل خطر على الحياة.
  • الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعوق الإدراك.
  • الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والنصفي سواء العلوي أو السفلي.
  • أصحاب الهمم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

ويتم إثبات تلك الإعاقات من خلال إجراء فحص طبي شامل للشخص المتقدم للحصول على الكارت الخدمي للمعاقين، وذلك لتحديد درجة ونوع الإعاقة التي يعاني منها.

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رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

يستخدم رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكامل حيث تمنح صاحبها العديد من الحقوق التي كفلها القانون لهم على رأسها ما يلي:-

  • الحصول على سيارة مخصصة للمعاقين معفاة من الضرائب والجمارك.
  • الحق في التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5%.
  • خصومات على تذاكر وسائل النقل العام.
  • خصومات على اشتراكات الأندية الرياضية.

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