رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022

كارت الخدمات المتكاملة أحد الآليات التي اعتمدتها الدولة لحماية حقوق ذوي الهمم وفقًا للقانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوي الهمم لسنة 2018، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لهم وتصدر الدولة عدة عدد كبير من كارت الخدمات المتكاملة كل عام ، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عنها.

موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال زيارة رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول على الرابط التالي مباشرة من هنا.

وثم ادخل الرقم القومي لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على كلمة بحث فتظهر النتيجة .

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي كافة خدمات كارت الخدمات المتكاملة 2022، من حيث طلبات المتقدمين، وتقديم طلب، والإستعلام عن طلب، وحجز موعد.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:

أولا :سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

ثانيًا : بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

ثالثًا : بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

رابعًا : قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

خامسًا : في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

سادسًا : بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.