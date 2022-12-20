خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2022
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المتقدمين بطلبات الحصول على المعاش الشهري ضمن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لمتابعة حالة الطلب المقدم خلال شهر ديسمبر 2022، للحصول على الدعم النقدي.
خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
ويستعرض لكم "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة وكبار السن ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق التسجيل، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية.
ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد لصرف معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- أولا: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر رابط tk.moss.gov.eg.
- ثانيًا: اختيار أيقونة تكافل وكرامة.
- ثالثًا: كتابة بيانات الراغب في الاستعلام بدقة (الاسم، الرقم القومي).
- رابعًا: تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم.
- خامسًا: اختيار كلمة استعلام.
- سادسًا: ظهور كل المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان سابق، أن نحو 70% من مستفيدي برنامج الدعم المالي هم أبناء الصعيد تحت فئة 18 عاما بنسبة 42 % من إجمالي عدد الأسر.
فيما تبلغ نسبة الأسماء المسجلة في برنامج تكافل وكرامة 75% للإناث، و25% للذكور.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على برنامج دعم تكافل وكرامة 2022، كالتالي:-
- صورة من شهادة الميلاد.
- صور وثائق عقود الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.
- صور إيصالات استهلاك الكهرباء.
- إحضار قومسيون طبي رسمي لتوضيح نسبة الإعاقة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة ميلاد مميكنة للأطفال.
- صورة من بطاقة التموين.
- قيد مدرسي للأطفال.