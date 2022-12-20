خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المتقدمين بطلبات الحصول على المعاش الشهري ضمن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لمتابعة حالة الطلب المقدم خلال شهر ديسمبر 2022، للحصول على الدعم النقدي.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويستعرض لكم "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة وكبار السن ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق التسجيل، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد لصرف معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر رابط tk.moss.gov.eg.

ثانيًا: اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

ثالثًا: كتابة بيانات الراغب في الاستعلام بدقة (الاسم، الرقم القومي).

رابعًا: تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم.

خامسًا: اختيار كلمة استعلام.

سادسًا: ظهور كل المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان سابق، أن نحو 70% من مستفيدي برنامج الدعم المالي هم أبناء الصعيد تحت فئة 18 عاما بنسبة 42 % من إجمالي عدد الأسر.

فيما تبلغ نسبة الأسماء المسجلة في برنامج تكافل وكرامة 75% للإناث، و25% للذكور.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على برنامج دعم تكافل وكرامة 2022، كالتالي:-