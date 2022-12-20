الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر ديسمبر 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المتقدمين بطلبات الحصول على المعاش الشهري ضمن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لمتابعة حالة الطلب المقدم خلال شهر ديسمبر 2022، للحصول على الدعم النقدي.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

ويستعرض لكم "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة وكبار السن ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق التسجيل، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد لصرف معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر رابط tk.moss.gov.eg.
  • ثانيًا: اختيار أيقونة تكافل وكرامة.
  • ثالثًا: كتابة بيانات الراغب في الاستعلام بدقة (الاسم، الرقم القومي).
  • رابعًا: تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم.
  • خامسًا: اختيار كلمة استعلام.
  • سادسًا: ظهور كل المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم وشروط الحصول على المعاش

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وطرق التقديم

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان سابق، أن نحو 70% من مستفيدي برنامج الدعم المالي هم أبناء الصعيد تحت فئة 18 عاما بنسبة 42 % من إجمالي عدد الأسر.

فيما تبلغ نسبة الأسماء المسجلة في برنامج تكافل وكرامة 75% للإناث، و25% للذكور.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على برنامج دعم تكافل وكرامة 2022، كالتالي:-

  1. صورة من شهادة الميلاد.
  2. صور وثائق عقود الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.
  3. صور إيصالات استهلاك الكهرباء.
  4. إحضار قومسيون طبي رسمي لتوضيح نسبة الإعاقة.
  5. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  6. شهادة ميلاد مميكنة للأطفال.
  7. صورة من بطاقة التموين.
  8. قيد مدرسي للأطفال.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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