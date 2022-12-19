الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

فعّلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر موقعها الإلكتروني، تيسيرًا على المواطنات المتقدمات بطلبات الحصول على الدعم النقدي، بعد فتح التقديم بناء على التوجيهات الرئاسية الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها ضم مليون أسرة لمعاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ونستعرض لكم رابط وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2022 من هنا.
  • إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على المعاش سواء رب أسرة، أو المرأة المتزوجة، أو المعاقين، وغيرهم من الفئات المستحقة.
  • الضغط على استعلام.
  • تظهر نتيجة الاستعلام وبيان الإضافة أو الرفض.

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم وشروط الحصول على المعاش

انخفاض نسبة الأمية فى تكافل وكرامة إلى 52%

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وطرق التقديم

رابط استعلام تكافل وكرامة 2023

معايير القبول في برنامج تكافل وكرمة 2022

  • استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة.
  • أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة .
  • عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

أسباب رفض منح برنامج تكافل وكرامة

  • القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.
  • حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
  • امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
  • العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.
  • العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.
  • امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.
  • امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
  • التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.
  • ملكية عمل خاص أو شخصي.
  • وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن ألفي جنيه مصري للطفل الواحد.
الأسماء الجدد في تكافل وكرامة تكافل وكرامة بالرقم القومي تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة

استعلم| رابط الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021-2022

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2021 ومواعيد صرف المعاش

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومى عبر موقع التأمينات

رابط مباشر.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

الآن لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021.. إليك التفاصيل

فورًا.. لينك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021-2022 والخطوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

«رجال الأعمال» تبحث مع سفير أستراليا الجديد فرص تعزيز التبادل التجاري

«قضايا الدولة» تُعيد أرضًا لمحافظة القاهرة بـ400 مليون جنيه

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

مجلس الدولة تحجز دعوى عزل «عبدالله رشدى» وحظر صفحاته الإلكترونية للتقرير

الرئيس السيسى يوجه بعقد مؤتمر سنوى لنشر الوعى المجتمعى بأهمية القضية السكانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو