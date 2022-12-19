لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

فعّلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر موقعها الإلكتروني، تيسيرًا على المواطنات المتقدمات بطلبات الحصول على الدعم النقدي، بعد فتح التقديم بناء على التوجيهات الرئاسية الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها ضم مليون أسرة لمعاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ونستعرض لكم رابط وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2022 من هنا.

إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على المعاش سواء رب أسرة، أو المرأة المتزوجة، أو المعاقين، وغيرهم من الفئات المستحقة.

الضغط على استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام وبيان الإضافة أو الرفض.

معايير القبول في برنامج تكافل وكرمة 2022

استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة .

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

أسباب رفض منح برنامج تكافل وكرامة