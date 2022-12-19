الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي دشنتها الدولة في عام 2015، لحماية الأسر الأولى بالرعاية من تبعات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة عدد الأسر المشمولين بمعاش تكافل وكرامة.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يستطيع الحاصلون على معاش “تكافل وكرامة” الاستعلام عنه من خلال الدخول عبر الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي، أو الدخول عبر الرابط التالي مباشرة  https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر الاستعلام .

انخفاض نسبة الأمية فى تكافل وكرامة إلى 52%

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وطرق التقديم

ولتقديم شكوى تكافل وكرامة قم باتباع نفس الخطوات الماضية والضغط على زر تقديم شكوى.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على تكافل وكرامة وهي كالتالي: 

1- استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

txt

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

4. ملكية عمل خاص/شخصي.

5. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

وحددت شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة ببعض الشروط وهي كالتالي..

  1. حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.
  2. حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.
  3. إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.
  4. اقصاء المستفيدين ممن يتم قيدهم بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.
  5. حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها).
  6. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).
  7. العمل خارج البلاد وقت الاستعلام “إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج”.

اقرأ أيضاً

خطوات استعلام تكافل وكرامة في مصر.. تفاصيل

تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي المعاش معاش تكافل وكرامة الأسر المستفيدة الاستعلام والشكاوى عن تكافل وكرامة 2023 تكافل وكرامة 2023 شروط الحصول على تكافل وكرامة 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

السيطرة على حريق مطعم بأحد المراكب النيلية بالمعادى

«القباج» تشهد بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير دور الأيتام

بعد طرد الاحتلال الإسرائيلى للمحامى الفلسطينى الفرنسى.. الأمم المتحدة: «جريمة حرب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو