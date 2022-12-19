تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي دشنتها الدولة في عام 2015، لحماية الأسر الأولى بالرعاية من تبعات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة عدد الأسر المشمولين بمعاش تكافل وكرامة.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يستطيع الحاصلون على معاش “تكافل وكرامة” الاستعلام عنه من خلال الدخول عبر الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي، أو الدخول عبر الرابط التالي مباشرة https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر الاستعلام .

ولتقديم شكوى تكافل وكرامة قم باتباع نفس الخطوات الماضية والضغط على زر تقديم شكوى.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على تكافل وكرامة وهي كالتالي:

1- استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

4. ملكية عمل خاص/شخصي.

5. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

وحددت شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وكرامة ببعض الشروط وهي كالتالي..

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا. حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل. إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات. اقصاء المستفيدين ممن يتم قيدهم بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات. حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها). العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها). العمل خارج البلاد وقت الاستعلام “إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج”.