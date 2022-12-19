خطوات استعلام تكافل وكرامة في مصر.. تفاصيل

‎ننشر خطوات استعلام تكافل وكرامة، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبير ودعمًا مستمرًا لغير المؤمن عليهم، وخاصة النساء بقرى ومناطق مختلفة بمحافظات مصر، وتتمثل في معاش تكافل وكرامة الذي يحصل عليه ملايين الأسر المصرية.

تكافل وكرامة

وتستمر الدولة المصرية ووزارة التضامن في استقبال أعداد كبيرة بشكل يومي تتقدم على معاش تكافل وكرامة، وذلك مازاد البحث عن‎ رابط استعلام تكافل وكرامة بمحرك "جوجل" الشهير، من قبل أصحاب معاش تكافل وكرامة عن الرابط الخاص للاستعلام عن تكافل وكرامة خلال الأيام القادمة:

ونرصد لكم في السطور التالية طريقة الاشتراك ورابط الاستعلام تكافل وكرامة:

طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

يتم التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابع لها المتقدم والكائنة بها محل سكنه، وصور لبطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد بعمر 18 سنة فأكثر.

تقديم صور من قسيمة الزواج أو الطلاق، وعن وفاة أحد الطرفين تقدم صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، وصورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم، وكذلك صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وتقدم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال المراد إضافتهم بالمعاش من عمر 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه في حالة المرض المزمن والإعاقة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال عدة خطوات وهي:

-الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة.

-يليه خطوة ادخال الرقم القومي للمتقدم.

-الضغط على كلمة استعلام.