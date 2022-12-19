الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات استعلام تكافل وكرامة في مصر.. تفاصيل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

‎ننشر خطوات استعلام تكافل وكرامة، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبير ودعمًا مستمرًا لغير المؤمن عليهم، وخاصة النساء بقرى ومناطق مختلفة بمحافظات مصر، وتتمثل في معاش تكافل وكرامة الذي يحصل عليه ملايين الأسر المصرية.

تكافل وكرامة

وتستمر الدولة المصرية ووزارة التضامن في استقبال أعداد كبيرة بشكل يومي تتقدم على معاش تكافل وكرامة، وذلك مازاد البحث عن‎ رابط استعلام تكافل وكرامة بمحرك "جوجل" الشهير، من قبل أصحاب معاش تكافل وكرامة عن الرابط الخاص للاستعلام عن تكافل وكرامة خلال الأيام القادمة:

ونرصد لكم في السطور التالية طريقة الاشتراك ورابط الاستعلام تكافل وكرامة:

طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

يتم التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابع لها المتقدم والكائنة بها محل سكنه، وصور لبطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد بعمر 18 سنة فأكثر.

تقديم صور من قسيمة الزواج أو الطلاق، وعن وفاة أحد الطرفين تقدم صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، وصورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم، وكذلك صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وتقدم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال المراد إضافتهم بالمعاش من عمر 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه في حالة المرض المزمن والإعاقة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال عدة خطوات وهي:

-الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة.

-يليه خطوة ادخال الرقم القومي للمتقدم.

-الضغط على كلمة استعلام.

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

 

الأسر المصرية ‎ رابط استعلام تكافل وكرامة رابط استعلام تكافل تكافل وكرامة الوصاية للأيتام بطاقة التموين المميكنة بوابة الاستعلام والشكاوى تكافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

الإعدام لشاب قتل والده بسكين وقالب طوب في العلمين

خطأ في تركيب «الكانيولا».. تفاصيل واقعة بتر كف طفلة بمصر القديمة

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

توقعات سعر الذهب 2023 بمصر الآن.. هل سينخفض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد في الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو